65 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 65 yaş üstü aşı sorgulama! 65 yaş üstü aşı randevu alma!

65 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 65 yaş üstü aşı randevu alma işlemi E-Nabız sistemi üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar 65 yaş üstü aşı sorgulama yapıyor ve ne zaman aşılanmaya başlanacağını merak ediyor. 90 yaş üstü grubuna da aşılanma çalışmaları başladı. Peki 65 yaş üstü ne zaman aşı olacak?
90 YAŞ ÜSTÜ AŞILANMAYA BAŞLANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, huzurevleri, engelli ve bakımevlerinde kalan yaşlılar ile birlikte 90 yaş üzeri vatandaşların da aşılanacağını duyurdu.
Sabah saatlerinden itibaren huzurevleri, engelli ve bakımevlerinde kalan yaşlılar ile birlikte 90 yaş üzeri vatandaşların da aşılanmasına başlandı. Ankara Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Aşı Uygulama Ekibi, 95 yaşındaki Rabia Yurtseven'i evinde aşıladı. Daha sonra 91 yaşındaki Zeliha Tura ve 97 yaşındaki Mehmet Buyraz'a aşıları yine evlerinde uygulandı.
Önce sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlara, daha sonra aşıları uygulandı. Uygulama sonrasında da en az yarım saat gözetim altında tutuldular. Yurtseven, Tura ve Buyraz, sağlık ekiplerinin evlerine gelerek aşı yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Bu yaş grubuna aşılar sağlık ekiplerince evlerinde yapılıyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önce kişilerin sağlık kontrolünü yapan ekipler, devamında aşı olan kişiyi en az yarım saat gözetim altında tutuyor.
90 yaş ve üstü aşılama kapsamında Ankara'da 11 bin 942, Türkiye genelinde 198 bin kişi bulunuyor. Son 6 ayda Kovid-19 geçirenlere aşı uygulanmıyor.
Yurt genelinde bu yaş grubunda aşılama çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.
Aşılama, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda devam edecek.
KİMLER AŞI ÖNCELİĞİNE SAHİP OLACAK?
1- SAĞLIKÇILAR: Belirlenen takvime göre koronavirüs aşıları öncelikle sağlık personeline yapılacak. Türkiye'de kamuda, üniversitede ve özel hastanelerde toplam 1 milyon 119 bin 886 sağlık personeli bulunuyor. İlk etapta 3 milyon doz aşının yarısı, 28 gün sonra da diğer yarısı sağlık personeline uygulanacak. Bu da 2 milyon 239 bin 772 doz aşı demek.
2- 65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALAR: Geriye kalan 760 bin 228 doz aşının ise toplam 380 bin 114 kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaş üstü vatandaşa uygulanması planlanıyor. Ancak ilk dozlar yapıldıktan sonra Çin'den sipariş edilen diğer 47 milyon doz aşının ülkeye peyderpey ulaşması durumunda, sağlık personeli ikinci dozu almadan, geriye kalan 65 yaş üstü ve riskli gruplar aşılanmaya başlayacak.
3- RİSKLİ ORTAMDA ÇALIŞANLAR: Daha sonra toplumda yüksek riskli ortamlarda, kritik işlerde çalışanların aşılanması düşünülüyor. Bunlar arasında askerler, polisler, adliye ve yargı hizmetlerinde çalışanlar, öğretmenler, akademik personel, gıda sektöründe çalışanlar, toplum için lojistik öneme sahip yerlerde çalışanlar (belediye hizmetleri, elektrik, su, çöp toplama, itfaiye, kargo görevlileri) bulunuyor.
4- DİĞER VATANDAŞLAR: Daha sonraki planlamada 50 ile 64 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve 50-64 yaş arası diğer kişiler bulunacak ve giderek 50 yaş altı kronik hastalığı olanlar, 18-49 yaş arası genç yetişkinler aşılanacak. Topluma aşı uygulaması ağırlıklı olarak aile sağlığı merkezlerinde yapılacak.