19 Ocak Milli Piyango sonuçları sorgulama! Milli Piyango çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama açıklandı mı?

Milli Piyango çekiliş sonuçları 19 Ocak Salı! Milli Piyango sonuçları MPİ bilet sorgulama sayfası için arama motorlarında araştırma yapılıyor. Büyük ikramiye ve amorti çekilişleri Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Haberimizden 19 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Piyango çekilişi 15:30'da başlayacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise 17:30'da Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Çekilişte 6 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra 600 bin TL, 50 bin TL ve 10 bin TL gibi ikramiyeler de dağıtılacak. Talihli numaralara sahip olan kişiler tam bilet sahibi olmaları halinde ikramiyenin tamamını, yarım bilet sahibi olmaları halinde ikramiyenin yarısını ve çeyrek bilet sahibi olmaları halinde ikramiyenin dörtte birini alabilecekler. Öte yandan çekilişte Milli Piyango görevlileri ve noter yetkilileri de hazır bulunacak.
Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden çekiliş canlı olarak takip edilebilecek. Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye çekilişi ise saat 17:30'da canlı olarak yine aynı platformlar üzerinden yayınlanacak.
MİLLİ PİYANGO İKRAMİYELERİ
Milli Piyango 9 Ocak çekilişinde 1 kişiye ₺6.000.000, 1 kişiye 600.000 TL, 3 kişiye 50.000 TL, 10 kişiye 10.000 TL, 10 kişiye 5.000 TL, 50 kişiye ₺1.000 TL, 500 kişiye 500 TL, 2 bin kişiye 300 TL, 12 bin kişiye 200 TL, 80 bin kişiye 100 TL, 200 bin kişiye 50 TL, 54 kişiye 6 bin TL teselli ikramiyesi verilecek. Tüm bu ikramiye tutarlarının yanı sıra amorti kazananlar biletlerinin tutarında ikramiye alabilecek.
TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR
Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Sisal Şans, Dünya Piyango Birliği (WLA) Üyesi, konusunun uzmanı tedarikçiler ile çalışarak, standart ve kurallara uygun olarak faaliyetlerini gerçekleştiriyor.
Çekilişler, ISO-27001 ve Dünya Piyango Birliği – (WLA) üyesi, pazar lideri üretici tarafından üretilen çekiliş makineleri ile el değmeden yapılıyor. ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor, dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.