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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan teşekkür

    , COVİD-19'a karşı aşılamada gaza bastı. Dün itibariyle 700 bin sağlık çalışanı aşılandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan "Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz" paylaşımı yaptı.

    Koca’dan teşekkür
    Türkiye, COVİD-19'a karşı aşılamada gaza bastı. Dün itibariyle 700 bin sağlık çalışanı aşılandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan "Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz" paylaşımı yaptı.



    KARS'TA ORTAK TATBİKAT
    Türkiye, kardeş ülke ile omuz omuza verdi. 'ın Ermenistan esareti sona erdi. İki ülkenin askerleri dün Kars'ta ortak tatbikat düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı, "Tek yürek, tek yumruk" mesajı verdi.

    2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
    Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı , Cuma günü 'daki evinin önünde saldırıya uğradı. Tepki çeken olayın ardından iki şüpheli gözaltına alındı. Diğer saldırganlar ise aranıyor.

    HAİNLERE AĞIR DARBE
    MİT ile polisi, ortak operasyon düzenledi. Büyük şehirlerde eylem hazırlığı yapan PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, dün 5 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.

    O SÖZLERE TEPKİ YAĞDI
    Yunanistan Başpiskoposu İeronimos, haddini aştı. İslam'ı ve Müslümanları hedef aldı. "İslam bir din değil, Müslümanlar ise savaş yanlısı" ifadesini kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, o sözleri, kınadı.

    FBI PEŞLERİNDE
    Kongre baskını sonrası karıştı. , baskına yardımcı olan yabancı hükümetleri mercek altına aldı. Şüpheli listesinin ilk sırasında, ve vardı!

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan teşekkür