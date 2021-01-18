Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan teşekkür

COVİD-19'a karşı aşılamada gaza bastı. Dün itibariyle 700 bin sağlık çalışanı aşılandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan "Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz" paylaşımı yaptı.

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