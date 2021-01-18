Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan teşekkür

Türkiye, COVİD-19'a karşı aşılamada gaza bastı. Dün itibariyle 700 bin sağlık çalışanı aşılandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan "Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz" paylaşımı yaptı.
KARS'TA ORTAK TATBİKAT
Türkiye, kardeş ülke Azerbaycan ile omuz omuza verdi. Karabağ'ın Ermenistan esareti sona erdi. İki ülkenin askerleri dün Kars'ta ortak tatbikat düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı, "Tek yürek, tek yumruk" mesajı verdi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cuma günü Ankara'daki evinin önünde saldırıya uğradı. Tepki çeken olayın ardından iki şüpheli gözaltına alındı. Diğer saldırganlar ise aranıyor.
HAİNLERE AĞIR DARBE
MİT ile Mardin polisi, ortak operasyon düzenledi. Büyük şehirlerde eylem hazırlığı yapan PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, dün 5 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.
O SÖZLERE TEPKİ YAĞDI
Yunanistan Başpiskoposu İeronimos, haddini aştı. İslam'ı ve Müslümanları hedef aldı. "İslam bir din değil, Müslümanlar ise savaş yanlısı" ifadesini kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, o sözleri, kınadı.
FBI PEŞLERİNDE
Kongre baskını sonrası ABD karıştı. FBI, baskına yardımcı olan yabancı hükümetleri mercek altına aldı. Şüpheli listesinin ilk sırasında, Çin ve Rusya vardı!
KARS'TA ORTAK TATBİKAT
Türkiye, kardeş ülke Azerbaycan ile omuz omuza verdi. Karabağ'ın Ermenistan esareti sona erdi. İki ülkenin askerleri dün Kars'ta ortak tatbikat düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı, "Tek yürek, tek yumruk" mesajı verdi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cuma günü Ankara'daki evinin önünde saldırıya uğradı. Tepki çeken olayın ardından iki şüpheli gözaltına alındı. Diğer saldırganlar ise aranıyor.
HAİNLERE AĞIR DARBE
MİT ile Mardin polisi, ortak operasyon düzenledi. Büyük şehirlerde eylem hazırlığı yapan PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, dün 5 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.
O SÖZLERE TEPKİ YAĞDI
Yunanistan Başpiskoposu İeronimos, haddini aştı. İslam'ı ve Müslümanları hedef aldı. "İslam bir din değil, Müslümanlar ise savaş yanlısı" ifadesini kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, o sözleri, kınadı.
FBI PEŞLERİNDE
Kongre baskını sonrası ABD karıştı. FBI, baskına yardımcı olan yabancı hükümetleri mercek altına aldı. Şüpheli listesinin ilk sırasında, Çin ve Rusya vardı!