YASAKLARLA İLGİLİ YENİ KARARLAR

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Kabine toplantısı dün yani 11 Ocak 2021 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili detaylara değindi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı konuşmasında kısıtlamaları kademeleri olarak azaltılacağını belirtti.Kısıtlamaların kalkacağı tarih ile ilgili resmi bir detay bulunmuyor.