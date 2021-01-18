Kabine toplantısı kararları neler olacak? Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Yasaklar kalkıyor mu? İkinci normalleşmenin ne zaman başlayacağına ilişkin vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. Türkiye'de aşılamanın başlamasıyla birlikte yasakların gevşetilebileceği konuşuluyor. Gözler bu hafta yapılacak kabine toplantısına çevrildi.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
15 ŞUBAT TARİHİNE DİKKAT!
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan ''Koronavirüs önlemleri nedeniyle getirilen kısıtlamalar ne zaman kalkar?'' sorusuna yanıt geldi. Sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirten İlhan, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" dedi.
YASAKLARLA İLGİLİ YENİ KARARLAR
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Kabine toplantısı dün yani 11 Ocak 2021 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili detaylara değindi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı konuşmasında kısıtlamaları kademeleri olarak azaltılacağını belirtti.Kısıtlamaların kalkacağı tarih ile ilgili resmi bir detay bulunmuyor.
"KISITLAMALARI KADEMELİ OLARAK KALDIRACAĞIZ"
Pandemi süreci dolayısıyla uygulanmak zorunda kalınan sokağa çıkma yasağı ve bazı kısıtlamalar için yeni gelişmeler takip edilmeye devam ediliyor. Bilim Kurulunun tavsiyesi ile Kabine Toplantılarında ele alınan sokağa çıkma yasağı ve çeşitli kısıtlamalar, son durumu ile pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. 11 Ocak tarihli Kabine Toplantısının ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız." ifadesini kullandı.