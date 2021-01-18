İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden sosyal medya platformları ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Altun, yaptığı açıklamada, "Sosyal medya platformlarının yeni yasamız çerçevesinde ülkemize yasal temsilci atama kararları bizler için sevindiricidir. Bu kararlar vatandaşlarımızın kişilik haklarının ve ifade özgürlüğünün korunması için ortaya koyduğumuz çabaların da haklılığını gözler önüne sermektedir" ifadelerini kullandı.
İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;
Sosyal Medya platformlarının yeni yasamız çerçevesinde ülkemize yasal temsilci atama kararları bizler için sevindiricidir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 18, 2021
Bu kararlar vatandaşlarımızın kişilik haklarının ve ifade özgürlüğünün korunması için ortaya koyduğumuz çabaların da haklılığını gözler önüne sermektedir.
FACEBOOK'TA TÜRKİYE KARARI
Öte yandan Facebook, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook ve Instagram'ın, Türkiye'de temsilcilik açacaklarını bildirdiklerini belirterek, "Temsilcilerini bildirmeyen Twitter ve diğer ağlardan da benzer ve güzel bir haber bekliyoruz." ifadesini kullandı.