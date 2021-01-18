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    • 18.01.2021 19:20
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    İletişim Başkanı 'dan ' medya' açıklaması: Platformların temsilci atama kararları sevindirici

     İletişim Başkanı , " medya platformlarının yeni yasamız çerçevesinde ülkemize yasal temsilci atama kararları bizler için sevindiricidir" açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İletişim Başkanı Altun: Karar sevindirici

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden sosyal medya platformları ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.



    Altun, yaptığı açıklamada, "Sosyal medya platformlarının yeni yasamız çerçevesinde ülkemize yasal temsilci atama kararları bizler için sevindiricidir. Bu kararlar vatandaşlarımızın kişilik haklarının ve ifade özgürlüğünün korunması için ortaya koyduğumuz çabaların da haklılığını gözler önüne sermektedir" ifadelerini kullandı.



    İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;



    FACEBOOK'TA TÜRKİYE KARARI
    Öte yandan Facebook, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı.



    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook ve Instagram'ın, Türkiye'de temsilcilik açacaklarını bildirdiklerini belirterek, "Temsilcilerini bildirmeyen Twitter ve diğer ağlardan da benzer ve güzel bir haber bekliyoruz." ifadesini kullandı.



    Facebook'tan yapılan açıklamada, "Yasadan etkilenen diğer bazı şirketler gibi, yeni düzenlemeler doğrultusunda Türkiye'de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdik." ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'sosyal medya' açıklaması: Platformların temsilci atama kararları sevindirici