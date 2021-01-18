



ABD'de 6 Ocak'ta yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz?



Trump kanadı açısından bakıldığında, seçimleri kaybettiklerine inanmadılar ve taraftarlarını hep mobilize ettiler. Bu kitleyi hem kendi hem de diğer partiler üzerinde baskı olarak kullanmak istedi. Başkan Yardımcısı Mike Pence'in seçim sonuçlarını tescili konusunda hep bir engelleme beklentisi vardı. Kendi siyasi geleceği açısından da aslında yeni bir başlangıç için pozisyon almak istedi.