İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Talha Köse, ABD seçimleri ile ardından yaşanan gelişmeleri Takvim'e değerlendirdi:
ABD'de 6 Ocak'ta yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Trump kanadı açısından bakıldığında, seçimleri kaybettiklerine inanmadılar ve taraftarlarını hep mobilize ettiler. Bu kitleyi hem kendi hem de diğer partiler üzerinde baskı olarak kullanmak istedi. Başkan Yardımcısı Mike Pence'in seçim sonuçlarını tescili konusunda hep bir engelleme beklentisi vardı. Kendi siyasi geleceği açısından da aslında yeni bir başlangıç için pozisyon almak istedi.
3.Dünya ülkeleri denilen ülkelerde görmeye alışkın olduğumuz görüntüleri, ABD gibi bir ülkede gördük.
Trump aslında olayların şiddete dönüşmesini beklemiyordu. İlignç olan, Kongre gibi korunaklı bir yerde, birkaç yüz kişilik ekibin oraya girmesi de açıklanması zor bir olay. Burada Trump'a yönelik karşı taraftan bir komplo da olmuş olabilir. Tam olarak bilinemez. Böyle yaparak Trump ve taraftarlığını ortadan kaldırmak istenilmiş olabilir.
Trump'ı azletmek için Temsilciler Mecilisi'nde süreç başladı. Trump, azledilebilir mi?
Trump büyük ihtimalle azledilmez. Demokratların çoğunluk olduğu TM'den bu sonucun çıkacağı belliydi. Cumhuriyetçilerden de sadece Demokrat eyaletlerden çıkmış üyeler evet oyu kullanmış. Senato ayağında zaten bu onay gelmeyecek. Ama azil konusu mağduriyet olarak Trump'a yarayabilir. Bu Cumhuriyetçiler içinde de bir kırılmaya yol açabilir. Konuyu olaysız kapatmak isteyeceklerdir.
ALİ DEĞERMENCİ - NASIL OLUYOR?