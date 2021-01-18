CEVAT AKŞİT ÖLDÜ MÜ?

Yapılan açıklamayla sosyal medyada ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu ve Cevat Akşit'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

CEVAT AKŞİT KİMDİR?

Cevat Akşit, ilahiyatçı, din bilgini, akademisyendir. Tam adı M. Cevat Akşit'tir. 1938'de Denizli'nin Yatağan ilçesinde doğdu. Babası Şakir Ali Efendi dört yaşındayken hayatını kaybetti. Annesi Havva Hanım tarafından yetiştirildi.

İlkokulu bitirdikten sonra iki yıl amcası Zühtü Akşit'ten Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri aldı.1952'de Isparta İmam-Hatip Okulu'na girdi.1956'da İstanbul İmam-Hatip Okulu'na nakil oldu.1958'de buradan mezun oldu. Aynı yıl müezzin olarak tayin edildiği Fatih-Zeyrek'teki Ümmü Gülsüm Mescidi'nde uzun yıllar Mehmed Zahid Kotku Hazretlerinden ilim tahsil etti. 1963'te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ve 1965'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi olmak üzere iki ayrı fakülteyi aynı anda tamamlandı. 1975'te doktor,1980'de doçent,1988'de İslam Hukuku profesörü oldu.