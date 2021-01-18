Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 günde 19 kongreye katılacak

AK Parti, yeni yıl ile birlikte kongrelerine hız verdi. Pandemi nedeniyle iki kez ara verilen kongrelere geçen hafta yeniden başlandı. Bugünden itibaren ise 3 gün üst üste toplam 19 il kongresi yapılacak. Kongrelere Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferansla katılacak.
Bugün Muş, Bitlis, Elazığ, Bingöl, Kilis, Manisa, Adıyaman, Mardin, Aydın il kongreleri, yarın Karabük, Düzce, Çorum, Amasya, Bartın il kongreleri, Çarşamba ise Yalova, Sakarya, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale il kongreleri tamamlanacak.
İl kongrelerine genel başkan yardımcıları partiyi temsilen yüz yüze katılırken Erdoğan ise ortak yayınla partililere seslenecek. Kongrelerin tamamlanması ile birlikte teşkilatlardaki değişim yüzde 60'ları bulacak.