Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3 günde 19 kongreye katılacak

AK Parti, yeni yıl ile birlikte kongrelerine hız verdi. Pandemi nedeniyle iki kez ara verilen kongrelere geçen hafta yeniden başlandı. Bugünden itibaren ise 3 gün üst üste toplam 19 il kongresi yapılacak. Kongrelere Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferansla katılacak.