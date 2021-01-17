Sakarya'da kar yağışı nedeniyle 40 mahalleye ulaşım sağlanamadığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam kentte etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde 52 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Yol Bakım ve Alt yapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığına bağlı 40 iş makinesi ve 100 kişilik ekibin başlattığı çalışma sonucu 12 mahalle yolu ulaşıma açıldı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlara zorunlu olmadıkça araçlarıyla yola çıkmamaları çağrısı yapan yetkililer, ana arterlerde buzlanmanın önüne geçmek için tuzlama çalışması yapıyor.
Açılan yolların tekrar kapanmaması için ekiplerin yoğun mesaisi sürüyor.