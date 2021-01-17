Okullar, restoranlar ve kahvehaneler ne zaman açılıyor? Oyun yasakları kalkacak mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. koronavirüs salgınının etkisini en aza indirmek amacıyla önlemler alınırken okullar online eğitim yapıyor, peki yüzyüze eğitime ne zaman geçecek? Restoranlar şu an sade paket servis yapıyor, peki ne zaman açılacak? Kahvehaneler açılacak mı, oyun yasakları kaldırılacak mı? İşte ayrıntılar…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bakanlık yaptığı açıklamada 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresinin de eklendiği bildirildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
YÜZYÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan ''Koronavirüs önlemleri nedeniyle getirilen kısıtlamalar ne zaman kalkar?'' sorusuna yanıt geldi. Sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirten İlhan, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" dedi. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini belirtti.
KAFELER, KAHVEHANELER, LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kafe, kahvehane, lokanta, halı saha, restoran gibi kısıtlamaya dahil olan tüm mekanların ne zaman normale döneceği henüz belli olmadı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'KISITLAMA' AÇIKLAMASI
Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, kısıtlamalar ilgili şu ifadelere yer verdi:
"Bu kazanımları korumak ve daha ileriye taşımak için 83 milyon hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor. Salgın tedbirlerinin, faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakinen biliyoruz.
Tüm dünya ile birlikte bu soruna kalıcı bir çare bulana kadar hayatımızı, kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Bu tedbirlerin en başında 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe geliyor. Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır."