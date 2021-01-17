KAFELER, KAHVEHANELER, LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafe, kahvehane, lokanta, halı saha, restoran gibi kısıtlamaya dahil olan tüm mekanların ne zaman normale döneceği henüz belli olmadı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'KISITLAMA' AÇIKLAMASI

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, kısıtlamalar ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Bu kazanımları korumak ve daha ileriye taşımak için 83 milyon hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor. Salgın tedbirlerinin, faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakinen biliyoruz.