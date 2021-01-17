"Fuhuşa teşvik, zorlama, aracılık ve yer temin etmek" suçlamalarıyla gözaltına alınan 22 kişiden fuhuş baronu Ö.K. ile birlikte toplam 14 şüpheli tutuklandı. Ö.K.'nın tutuklanmasının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri fuhuş baronunun 2014-2020 yılları arasındaki banka hesaplarını incelemeye aldı. Fuhuş baronunun banka hesaplarının incelemesinde yeni detaylar ve akrabaları üzerine yapılmış menkul ve gayrimenkuller olduğu ortaya çıktı.

RENT A CAR VE DENİZLİ'DE PANSİYON ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Ö.K'nın fuhuştan kazanılan paralarla Bodrum'da bir rent a car ve Denizli'deki bir pansiyona sözlü ortak olduğu, burada parayı dönüştürerek aile fertleri üzerine mülk aldığı, bunun da 2,5 milyon TL değerinde olduğu ortaya çıktı. Fuhuş baronunun yurt dışından iş vaadi ile kandırıp fuhuş yaptırdığı yabancı uyruklu kadınlar üzerinden günlük kazancının ise 8 bin TL olduğu belirlendi.

FUHUŞ KAZANCI: 18 MİLYON LİRA

6 yıldır fuhuş yaptıran Ö.K.'nın 6 yılda fuhuştan elde ettiği gelir ise 18 milyon TL olarak hesaplandı. Ö.K.'nin fuhuş için yanında 5 şoför çalıştırdığı ve şoförlere günlük 300 TL ödediği de belirlendi. Ö.K.'nın fuhuştan elde ettiği mal varlığının yaklaşık 10 milyon lirayı bulduğu öğrenildi .

KADINLARA ZORLA...

Ayrıca 100 yabancı uyruklu kadına da zorla fuhuş yaptırdıkları belirlendi.

Muğla'da adliyeye sevk edilen İ.T, N.T, N.K. ve F.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da gözaltına alınan N.A'nın da adli kontrol şartıyla salıverildiği bildirildi.