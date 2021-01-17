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    • 17.01.2021 11:00
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    'nda panik anları! Yolcu uçağı acil iniş yaptı

    Son dakika haberi... - seferini yapan yolcu uçağında panik anları yaşandı. Bir yolcunun bilinç kaybı yaşadığı seferde pilot uçağı 'na acil koduyla indirdi. Bilinç kaybı yaşayan yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    DHA
    İstanbul Havalimanı'nda panik anları! Yolcu uçağı acil iniş yaptı

    Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde meydana gelen olayda 'nın - seferini yapan uçağındaki bir kadın yolcu, aniden bilinç kaybı yaşadı. Bunun üzerine yolcuya ilk müdahaleyi kabin görevlileri yaptı.

    İlk müdahalenin ardından kabin görevlileri pilota bilgi verdi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu 'yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

    Uçak, saatt 08.45 sıralarında havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Bilinç kaybı yaşayan yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı ise seferini tamamlamak üzere 'ndan kalkış yaparak 'na hareket etti.

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    Haberler Güncel İstanbul Havalimanı'nda panik anları! Yolcu uçağı acil iniş yaptı