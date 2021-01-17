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    • 17.01.2021 14:49
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    duyurdu! ’da çözülme hızlandı

    Gelen bir son dakika haberine göre, , 28 yıldır 'da faaliyet yürüten örgüt mensubunun da arasında bulunduğu 5 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

    AA
    PKK'da çözülmeler devam ediyor! 5 terörist teslim oldu

    , 28 yıldır 'da faaliyet yürüten örgüt mensubunun da arasında bulunduğu 5 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'da faaliyet gösteren örgüt mensuplarının ikna yoluyla teslim olmalarına yönelik çalışmalar 2021'de de sürüyor.

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde ve nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu ülkeye giriş yaparak 'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Terör örgütüne 1993 ile 2015 yılları arasında katıldıkları belirlenen teröristlerin , ve 'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

    Böylelikle ikna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 9'a yükseldi.

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