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    • 18.01.2021 01:43
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    FETÖ'nün firari " dershaneler sorumlusu" yakalandı

    Son dakika haberi... 'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Ankara dershaneler sorumlusu" olduğu belirtilen yakalandı.

    Firari FETÖ'cü yakalandı

    15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar sürüyor.

    Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün "Ankara dershaneler sorumlusu" olduğu belirlenen 'un ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti.

    Harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

    Zanlının Ankara Narkotik Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmalarda firari olduğu ve Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesince aranma kaydının bulunduğu öğrenildi.

    BYLOCK'ÇU ÇIKTI
    FETÖ'nün dershanelerinde yöneticilik yaptığı, Bank Asya hesabı ve örgütün gizli haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olduğu tespit edilen Hakan Artuç'un emniyetteki işlemleri sürüyor.

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