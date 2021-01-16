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    • 17.01.2021 05:51
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    Son dakika: 'de bir cani önce karısını bıçakladı ardından gözyaşı döktü

    Son dakika haberi... 'de gece yarısı karısıyla bir çift tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra büyümesi sonucunda cani adam karısını bıçakladı. Karısını bıçaklayan adam bir süre sonra ağlamaya başladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    DHA
    Önce bıçakladı sonra ağladı

    Son dakika haberi... İstanbul Sancaktepe'de gece yarısı karısıyla bir çift tartışmaya başladı.

    Bir müddet sonra kavga etmeye başladı. Bu sırada ismi öğrenilemeyen koca mutfaktan aldığı bıçakla karısını bıçakladı.

    Kanlar içinde yerde yatan karısını görünce ağlamaya başlayan koca polisi arayarak karısını bıçakladığını söyledi.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Polis zanlı kocayı gözaltına alırken, sağlık ekipleri bıçakla yaralanan kadını olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

    Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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