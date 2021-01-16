Bugün kargolar açık mı? 16-17 Ocak kargolar çalışıyor mu? Hafta sonu kargo gelir mi?

HAFTA SONU KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge doğrultusunda açık olan işyerleri, kurum ve kuruluşlar belli oldu. Muaf olan yerler arasında kargolar da bulunuyor. Bu nedenle sokağa çıkma yasağında kargolar çalışabiliyor.

AÇIK OLACAK İŞLETME VE KURUMLAR

1. Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İlk uygulama olarak 04.12.2020 Cuma günü saat 21.00'de başlayıp 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecektir.