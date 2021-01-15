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    • 15.01.2021 10:58
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    SON DAKİKA: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı sınırında yakalandı

    Son dakika haberine göre, kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist, ne bağlı hudut birliklerince, yurda girmeye çalışırken sınırında yakalandı.

    AA
    Kırmızı bültenle aranıyordu! Sınırda yakalandı

    ne bağlı hudut birlikleri, kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi teröristi yurda girmeye çalışırken sınırında yakaladı.

    ÖZBEKİSTAN UYRUKLU DEAŞ ÜYESİ
    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis'teki Alsancak Hudut Karakol sorumluluk sahasında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan bir kişi tespit edildi.

    Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerince yakalanan Özbekistan uyruklu A.R.S'nin DEAŞ üyesi olduğu, kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

    Teröristin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemleri devam ediyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Suriye sınırında yakalandı