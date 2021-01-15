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    otomobile açılan ateş sonucu can verdi! Annesi isyan etti

    'da geçen yıl 4 Eylül gece yarısı pompalı tüfekle açılan ateş sonucu park halindeki bir otomobilde bulunan bir çocuk annesi (19) yaşamını yitirdi. Araçta bulunan ise başından hafif yaralandı. Katil zanlısı (30), tutuklandı. Annesi "Bu işin içinde çok büyük şeyler var. Olan benim 19 yaşında kızıma oldu" dedi.

    Kızıma yazık oldu!

    'da geçen yıl 4 Eylül gece yarısı pompalı tüfekle açılan ateş sonucu park halindeki bir otomobilde bulunan bir çocuk annesi (19) yaşamını yitirdi.

    Araçta bulunan ise başından hafif yaralandı. Katil zanlısı (30), tutuklandı. Annesi "Bu işin içinde çok büyük şeyler var. Olan benim 19 yaşında kızıma oldu" dedi.

    Yargılanmasına başlandı. Demir "Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm. Benim asla bir insanı öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Üstelik ölen Rabia Çerçi'yi de hiç tanımıyorum. Vicdan azabı çekiyorum" ifadelerini kullandı.

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