Antalya'da geçen yıl 4 Eylül gece yarısı pompalı tüfekle açılan ateş sonucu park halindeki bir otomobilde bulunan bir çocuk annesi Rabia Çerçi (19) yaşamını yitirdi.

Araçta bulunan Nazif Genç ise başından hafif yaralandı. Katil zanlısı Hasan Hüseyin Demir (30), tutuklandı. Annesi "Bu işin içinde çok büyük şeyler var. Olan benim 19 yaşında kızıma oldu" dedi.

Yargılanmasına başlandı. Demir "Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm. Benim asla bir insanı öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Üstelik ölen Rabia Çerçi'yi de hiç tanımıyorum. Vicdan azabı çekiyorum" ifadelerini kullandı.