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    • 15.01.2021 12:45
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    hakkında soruşturma başlatıldı! , kaç yaşında, nereli?

    İzmir depreminin ardından söylediği sözler nedeniyle ünlü sunucu hakkında soruşturma başlatıldı. kaç yaşında nereli sorularına yanıt aranıyor. Öykü Serter'in paylaştığı mesaj nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçundan soruşturma başlatıldı. Serter'in İzmir depreminin ardından söylediği sözler tepkilere neden olmuştu. Peki Öykü Serter kimdir?

    takvim.com.tr
    Öykü Serter hakkında soruşturma başlatıldı! Öykü Serter kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Öykü Serter kimdir kaç yaşında nereli? Ünlü sunucu Öykü Serter hakkında soruşturma başlatıldı. Öykü Serter'in İzmir depreminin ardından söylediği sözlere tepki gösterilmişti. Serter hakkında halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçundan soruşturma başlatıldı.

    ÖYKÜ SERTER HAKKINDA SORUŞTURMA!

    Sunucu Öykü Serter'in İzmir depremi sonrası yaptığı provokatif açıklamalar, bir vatandaş tarafından ihbar edildi. Serter hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatıldı.

    ÖYKÜ SERTER KİMDİR?

    Öykü Serter, 26 Şubat 1975'te Ankara'da dünyaya geldi. Sırasıyla TED Ankara Koleji, Galatasaray Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğrenim gören 45 yaşındaki Öykü Serter ayrıca kurbağalama branşında yüzücüdür. Capital Radio'da DJ olarak medya sektörüne girdi. Daha sonra Number 1 FM'de ve Cine5'teki 5T5 adlı programda görev aldı.

    Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı programlarının sunuculuğunu üstlendi. 2006'da Ragga Oktay ile birlikte B.U.M. adlı yarışmayı hazırladı. 2011'de jürisinde Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener'in olduğu Star Akademi programını sundu. 2014'te Bu Tarz Benim, 2015'te İşte Benim Stilim, Rising Star Türkiye ve Fenomen programlarının sunucusu oldu. Mart 2016'da Elele dergisinin kapağında yer aldı.

    SUNUCULUK YAPTIĞI PROGRAMLAR

    Yıl Program
    2018 Survivor Panorama
    2016 Göz6 Panorama
    2016 Göz6
    2016 İşte Benim Stilim
    2016 Fenomen


    2015 Rising Star Türkiye
    2014 Bu Tarz Benim
    2011 Star Akademi
    2010 Bank Asya 1.Lig Günlüğü
    2010 MasterChef Türkiye
    2007 Acemi Birlik
    2006 B.U.M.
    2006 Anadolu Rüzgarı
    2004 Akademi Türkiye
    2001 Biri Bizi Gözetliyor
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    Haberler Güncel Öykü Serter hakkında soruşturma başlatıldı! Öykü Serter kimdir, kaç yaşında, nereli?