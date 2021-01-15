Öykü Serter hakkında soruşturma başlatıldı! Öykü Serter kimdir, kaç yaşında, nereli?

Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı programlarının sunuculuğunu üstlendi. 2006'da Ragga Oktay ile birlikte B.U.M. adlı yarışmayı hazırladı. 2011'de jürisinde Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener'in olduğu Star Akademi programını sundu. 2014'te Bu Tarz Benim, 2015'te İşte Benim Stilim, Rising Star Türkiye ve Fenomen programlarının sunucusu oldu. Mart 2016'da Elele dergisinin kapağında yer aldı.

SUNUCULUK YAPTIĞI PROGRAMLAR

Yıl Program

2018 Survivor Panorama

2016 Göz6 Panorama

2016 Göz6

2016 İşte Benim Stilim

2016 Fenomen



2015 Rising Star Türkiye

2014 Bu Tarz Benim

2011 Star Akademi

2010 Bank Asya 1.Lig Günlüğü

2010 MasterChef Türkiye

2007 Acemi Birlik

2006 B.U.M.

2006 Anadolu Rüzgarı

2004 Akademi Türkiye

2001 Biri Bizi Gözetliyor