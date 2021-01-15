Mersin’de iki aile, aynı kızı istemeye gitti. Taraflar birbirine girdi

Film gibi dolandırıcılık, iki ailenin aynı kızı istemeye gelmesiyle ortaya çıktı. Olay Mersin'de yaşandı. E.T. Kırıkkale'de oturan V.T. ile Ankara'da oturan M.K.'den evlendirme vaadiyle toplam 60 bin lira para aldı.

Her iki tarafı farklı tarihlerde Y.S. adlı genç kızın ailesi ile görüştüren ve söz kesilmesini sağlayan şüpheli, daha sonra nişan yapılması için iki aileye de aynı adres, aynı gün ve aynı saatte randevu verdi.

Verilen adresin önünde dolandırıldıklarından haberi olmayan iki aile, 'Tosun Paşa' filmindeki gibi "bu benim gelinim olacak" diye kavga edince, gerçek gün yüzüne çıktı. Aileler, şüphelilerden şikayeti oldu.