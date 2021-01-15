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    ’de iki aile aynı kızı istemeye gitti! Taraflar birbirine girdi

    'de, birbirlerinden habersiz, Y.S. isimli kadın ile söz kesen 2 damat adayı ile aileleri, nişan yapmak için gittikleri kız evinin önünde karşılaşınca kavga etti. Taraflardan toplam 60 bin TL aldıkları ileri sürülen gelin adayının babası K.S., ağabeyi M.S. ve yengesi İ.S., dolandırıcılık suçlaması ile gözaltına alındı.

    Mersin’de iki aile, aynı kızı istemeye gitti. Taraflar birbirine girdi

    Film gibi dolandırıcılık, iki ailenin aynı kızı istemeye gelmesiyle ortaya çıktı. Olay 'de yaşandı. E.T. 'de oturan V.T. ile 'da oturan M.K.'den evlendirme vaadiyle toplam 60 bin lira para aldı.

    Her iki tarafı farklı tarihlerde Y.S. adlı genç kızın ailesi ile görüştüren ve söz kesilmesini sağlayan şüpheli, daha sonra nişan yapılması için iki aileye de aynı adres, aynı gün ve aynı saatte randevu verdi.

    Verilen adresin önünde dolandırıldıklarından haberi olmayan iki aile, '' filmindeki gibi "bu benim gelinim olacak" diye kavga edince, gerçek gün yüzüne çıktı. Aileler, şüphelilerden şikayeti oldu.

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    Haberler Güncel Mersin’de iki aile aynı kızı istemeye gitti! Taraflar birbirine girdi