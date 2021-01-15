MEB'den sürücü ve çeşitli kursların hafta sonu yapılacak sınavlarına ilişkin düzenleme! Sınavlar yapılacak mı?

MUAF TUTULMALARI TALEP EDİLDİ

Teorik ve uygulama eğitimi tamamlanan programların sınavlarının, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle yapılamadığına işaret edilen yazıda, bu nedenle İçişleri Bakanlığından motorlu taşıt sürücü kurslarına, çeşitli kurslara (havacılık, denizcilik gibi), özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarına, iş makineleri sürücü eğitim kurslarına, uzaktan eğitim yapan kurslara ve hizmet içi eğitim merkezlerine devam eden kursiyerler ile görevlilerin, teorik ve uygulama sınavlarının yapılacağı günlerde istisna kapsamına alınıp sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarının talep edildiği kaydedildi.