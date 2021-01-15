Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.01.2021 12:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.01.2021 12:10
    ABONE OL

    İran ve Irak uçuşlarına başladı

    Türk Hava Yolları'na ait olan ve uluslararası uçuşlara 11 Haziran 2020'de başlayan , 15 Ocak 2021 itibarıyla İran ve Irak'a da uçuşa başladı.

    AA
    AnadoluJet o iki ülkeye uçuşlarını başlattı

    'in, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İran'ın başkenti Tahran ve Irak'ın başkenti Bağdat ile Erbil kentine tarifeli uçuşları başladı.

    Uluslararası uçuşlara 11 Haziran 2020'de yeniden başlayan Türk Hava Yolları'nın alt markası AnadoluJet, 15 Ocak 2021 itibarıyla İran ve Irak'a uçuş gerçekleştirecek.

    İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, İran'ın başkenti Tahran'a haftanın 5, Irak'ın başkenti Bağdat'a 2, Erbil'e ise haftanın 3 günü sefer düzenlenecek.

    Bu şehirlere seyahat edecek yolcular, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tahran, Bağdat ve Erbil uçuşlarının biletlerini tüm satış kanalları üzerinden satın alabilecek. Yolcular, 31 Mart'a kadar satın aldıkları biletleri ücretsiz değiştirebilecek.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel AnadoluJet İran ve Irak uçuşlarına başladı