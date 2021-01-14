Kuyrukta uzun süredir beklediğini söyleyen Ayşe Durmaz "Madem böyle bir şey yaptılar daha kolay bir yöntem bulabilirlerdi. Mecbur bekliyorum yoksa toplu taşımayı kullanamayacağız" diye konuştu.

Sırada bekleyen Bülent Turan da "İstanbul'a yakışmayan bir sıra bu.Yağmurun altında bu kadar insanı bekletmenin bir manası yok..2-3 tane çalışan koysalar bu kadar kuyruk olmaz" diye konuştu.