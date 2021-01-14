Bütün Müslümanların bir araya gelip zulme ve işgale engel olması çağrısında bulunan Erbaş, "Ülkemiz, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve aziz milletimiz her zaman Mescid-i Aksa'nın muhafızlığını yapan Filistinli kardeşlerimizin yanındadır, yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Toplantıya, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nawaf Takruri, Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, Sudanlı Müslüman Alimler Rabıtası Genel Sekreteri Muhammed Abdulkerim ve Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri başta olmak üzere İslam ülkelerinden 70 temsilci katıldı.