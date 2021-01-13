Pitbull hapishanesi (Güncel haberler)

Manisa'da, sahipleri tarafından gasp, hırsızlık, darp gibi olaylarda 'silah' olarak kullanılan pitbulllar, hayvan bakımevinde ölene kadar kafeste tutuluyor. Veteriner Mehmet Bayram, "Çocuklarınıza nasıl eğitim veriyorsanız, bu canlara da o şekilde iyi bir eğitim verilmeli. Kötü amaçlarınıza hayvanları alet etmeyin" diyor.
ÇALIŞMAK AYIP DEĞİL!
Tokat'ta yaşayan İbrahim Güneş (40), geri dönüşüm malzemeleri toplayarak ailesinin geçimini sağlıyor. Hem de üç çocuğunu okutuyor. Alın teriyle para kazandığını, fakat daha düzenli bir işinin olmasını arzu ettiğini belirten Güneş, "Vicdanım rahat, işimi severek yapıyorum. Çalışmak ayıp değil" diyor.
AFACAN KORKUTTU
Kocaeli İzmit'te dün yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu küçük bir çocuk, ikinci kattaki evlerinin penceresinden sarkmaya başladı. Yoldan geçenler ise polisi aradı. Ekipler, afacanı hemen kurtardı.
FREN FACİASI!
Çorum'da dün Murat Erbattal'ın (42) kullandığı kamyonun freni boşaldı. Kontrolden çıkan araç, Mehmet Tılcı yönetimindeki otomobile çarptı. Kamyonun camından fırlayan Erbattal, kurtarılamadı. Tılcı ile yanında bulunan Ruhiye Danlı ise yaralandı.
SUÇU DIRLA!
Konya'da, geçen yıl Kadir Şeker, Özgür Duran'dan (32) dayak yiyen Ayşe Dırla'yı kurtardı. Kalbinden bıçaklanan Duran kurtarılamadı. Şeker, 12.5 yıl ceza aldı. Bu olaydan sonra uyuşturucuyla yakalanan kadın ise geçen ay tutuklandı. Dırla'nın, sevgilisi Murat Hanlı'nın kardeşi Ş.D'nin bir kişiyi bıçakla yaraladığı kavgaya da karıştığı ortaya çıktı...
ÇİVİLİ TUZAK
Bursa'da dün inşaat firması sahibi Osman K. (59) arsa satışından aldığı 1 milyon 600 bin TL'yi çantasına koyup aracıyla yola çıktı. Ancak bir süre sonra lastiği patladı. Sürücü lastiği değiştirirken araçtaki para çalındı. Polis, Osman K'ye çivili tuzak kuran soyguncuları arıyor.
'DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI' YIKILACAK!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sıralarda çıkan 18 katlı İl Özel İdare Binası'nı yıkacaklarını belirtti. Güngör, "Yıkılması bize ek maliyet getirmiyor" dedi.
AVRUPA MESAJI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün AB büyükelçileri ile Ankara'da bir araya geldi. Türkiye'nin geleceğini Avrupa'da gördüğünü söyledi. "Türkiye, Avrupa'dadır ve Avrupa kaderimizin bir parçasıdır" dedi.
O TERÖRİST YAKALANDI
Güvenlik güçleri, terör örgütlerine göz açtırmadı. Dün, Emniyet ve MİT, ortak operasyon yaptı. DEAŞ'lı Azzo Halaf Süleyman El Aggal, Şanlıurfa'da yakalandı. Terörist Suruç ve Sultanahmet'teki terör saldırılarında patlayıcıyı temin etmişti.
SAVUNMADA OPERASYON
Ankara'da savunma sanayi sektörüne yönelik operasyon düzenlendi. Rüşvet karşılığı ihaleye fesat karıştıran ve projelerle ilgili bilgileri paylaşan 6 şüpheli ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan 1'nin, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda eski proje müdürü olduğu belirtildi.
12'DEN VURDU
Dünya Sağlık Örgütü, Japonya'da COVİD-19'un yeni bir varyantının tespit edildiğini açıkladı. Buna göre virüs İngiltere ve Güney Afrika dahil 12 kez mutasyona uğradı.
MODERNA ONAY BEKLİYOR
Astrazeneca ve Oxford Üniversitesi, COVİD-19'a karşı aşı geliştirdi. Aşının Avrupa'da kullanımı için Avrupa İlaç Ajansı'na başvuru yapıldı.
29 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 29 milyon 29 bin lira devretti. 5 bilenler 22 bin 203'er lira, 4 bilenler 599'ar lira, 3 bilenler 29'ar lira, 2 bilenler 3'er lira alacak.