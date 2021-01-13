Pitbull hapishanesi (Güncel haberler)

Manisa'da, sahipleri tarafından gasp, hırsızlık, darp gibi olaylarda 'silah' olarak kullanılan pitbulllar, hayvan bakımevinde ölene kadar kafeste tutuluyor. Veteriner Mehmet Bayram, "Çocuklarınıza nasıl eğitim veriyorsanız, bu canlara da o şekilde iyi bir eğitim verilmeli. Kötü amaçlarınıza hayvanları alet etmeyin" diyor.