KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020/2 KPSS tercih atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020/2 KPSS tercih atama sonuçları devlet kadrolarında çalışmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin meraklı bekleyiş sürüyor. Son yapılan tercih dönemi 4 Ağustos tarihinde sona erdi. Sonuçlar ise 13 Ağustos'ta açıklanmıştı.
KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
23 Temmuz - 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/1 tercihlerinin sonuçları 13 Ağustos tarihinde erişime açılmıştı. Bu tahminlere göre sonuçların 16 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.
KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA!
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.
YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.