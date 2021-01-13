Karne tatili için geri sayım sürüyor. İlkokul ortaokul ve lisede okuyan milyonlarca öğrenci sömestr tatiliyle birlikte dinlenme fırsatı yakalayacak. 1. dönemde uzaktan eğitim devam ediyor ve sınavlar yapılmayacak. Bu nedenle karne notlarının nasıl hesaplanacağı da merak konusu oldu. Peki karne ne zaman verilecek? Karne tatili ne zaman başlıyor? MEB takvimine göre tarihler de belli oldu!
E-OKUL KARNE NOTLARI NASIL BAKILIR?
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenciler ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü notları, ortalama puanlarını kolaylıkla takip edebilmektedir. MEB tarafından hizmete açılan sistem sayesinde veliler de öğrencilerin bilgilerine istediği zaman anında erişim imkanı bulmaktadır.
ÖĞRENCİLER KARNE ALACAK MI 2021?
MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacaktır. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecektir. denildi.
İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma günü sonunda karnelere erişim sağlanabilecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin karne alıp almayacağı konusunda açıklamada bulunarak, dijital karne verileceğini söyledi.
E-OKUL VBS UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
Öğrenci ve öğretmenler VBS'ye, akıllı telefon veya tabletlerine yükledikleri mobil uygulama ile erişim sağlayabilmektedir. iPhone ve Android akıllı cihazlara ücretsiz bir şekilde indirilip yüklenen VBS uygulaması sayesinde veli, öğrenci ve öğretmen güvenli bir şekilde VBS işlemlerini gerçekleştirebilir.
E-KARNE NEDİR, NASIL ALINIR?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk karne konusunda yaptığı açıklamada, "Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Biz mevzuatın esnekliği içerisinde çocuklarımız ve velilerimiz açısından en kolay hangisi oluru düşünmeye çalışıyoruz. Hatta bazen şunu yapıyoruz; olağanüstü dönemler için ihtiyaç duyulabilecek bazı hususlar, mevzuatın içerisinde olmayabiliyor. O yüzden de biz kimi zaman mevzuatta değişiklik yapıp, alanı rahatlatmaya çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.
Ayrıca, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.