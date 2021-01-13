Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Büyükelçileri toplantısında önemli mesajlar verdi:
AB ile Türkiye'nin çıkarlarının örtüştüğü görülecektir. 2021 senesini AB-Türkiye ilişkileri açısından başarıya tahvil etmek bizim elimizdedir.
Türk tarihini Avrupa'sız okumak nasıl mümkün değilse, Avrupa tarihini de Türkiye'siz anlamak mümkün değildir.
Millet olarak geleceğimizi Avrupa ile birlikte tasavvur ediyoruz. Bu anlayışla yaklaşık 60 yıldır birliğe tam üyelik mücadelesi veriyoruz.
Bu süreçte karşılaştığımız onca çifte standarda ve haksızlığa rağmen nihai hedefimiz olan tam üyelikten hiçbir zaman vazgeçmedik.
Önyargılar veya korkular yerine uzun vadeli bakış açısıyla hareket ettiğimizde bunu başarabileceğimize inanıyorum.