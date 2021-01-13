



Millet olarak geleceğimizi Avrupa ile birlikte tasavvur ediyoruz. Bu anlayışla yaklaşık 60 yıldır birliğe tam üyelik mücadelesi veriyoruz.



Bu süreçte karşılaştığımız onca çifte standarda ve haksızlığa rağmen nihai hedefimiz olan tam üyelikten hiçbir zaman vazgeçmedik.



Önyargılar veya korkular yerine uzun vadeli bakış açısıyla hareket ettiğimizde bunu başarabileceğimize inanıyorum.