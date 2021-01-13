Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan 'ye seslendi: Çıkarlarımız örtüşüyor

    Başkan , ’ne seslendi: Tam üyelikten hiç vazgeçmedik. İlişkilerimizi rayına oturtmaya hazırız. Çıkarlarımız örtüşüyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB Büyükelçileri toplantısında önemli mesajlar verdi:

    AB ile Türkiye'nin çıkarlarının örtüştüğü görülecektir. 2021 senesini AB-Türkiye ilişkileri açısından başarıya tahvil etmek bizim elimizdedir.

    Türk tarihini Avrupa'sız okumak nasıl mümkün değilse, Avrupa tarihini de Türkiye'siz anlamak mümkün değildir.



    Millet olarak geleceğimizi Avrupa ile birlikte tasavvur ediyoruz. Bu anlayışla yaklaşık 60 yıldır birliğe tam üyelik mücadelesi veriyoruz.

    Bu süreçte karşılaştığımız onca çifte standarda ve haksızlığa rağmen nihai hedefimiz olan tam üyelikten hiçbir zaman vazgeçmedik.

    Önyargılar veya korkular yerine uzun vadeli bakış açısıyla hareket ettiğimizde bunu başarabileceğimize inanıyorum.



    ERDOĞAN, BIP VE TELEGRAM'A KATILDI
    Milyonlarca kişi verilerini riske atan WhatsApp'ı silip başta yerli uygulamalar olmak üzere farklı mesajlaşma programlarına yöneldi. Başkan Erdoğan da BiP ve Telegram'a katıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan AB'ye seslendi: Çıkarlarımız örtüşüyor