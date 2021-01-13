Ev telefonundan arayıp kendini polis olarak tanıtan bir kişi, emekli paşaya, "Banka şifrenizi kopyalamışlar. Bankada paranızı tutmayın. Hemen çekin" dedi. Bir süre sonra tekrar arayan dolandırıcı, "Size yardımcı olacağız. Dediklerimizi yapın" diyerek paşayı bankaya yönlendirdi.