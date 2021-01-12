Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik toplantı (Güncel haberler)

EHLİYET RUHSAT!



Samsun'da polis memuru Metin Dilki, uygulama yaptığı sırada bir sokak köpeği ekip otosunun camından içeri bakmaya başladı. Bir süre köpeği seven Dilki, ardından camı kapattı. Ancak hayvan, camdan bakmayı sürdürdü. Dilki köpeğe, 'Ne istiyorsun, ehliyet ruhsat mı?' dedi. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.