Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik toplantı (Güncel haberler)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün AB büyükelçileri ile bugün bir araya gelecek. Toplantıda, AB-Türkiye ilişkileri, Göç Mutabakatının güncellenmesi, vize serbestisi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konferansı önerisi, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi değerlendirilecek. (BETÜL USTA)
BAE'DEN GERİ ADIM
Birleşik Arap Emirlikleri, geri adım attı. Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş "Türkiye'ye şunu söylemek istiyoruz; karışlıklı olarak egemenliğe saygı çerçevesinde ilişkilerimizin normalleşmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.
MOSKOVA'DA ÜÇLÜ ZİRVE
Rus lider Putin, dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Moskova'da bir araya geldi. Üçlü zirvede, Dağlık Karabağ'daki son durum değerlendirildi. Aliyev, "Artık Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti üzerinden Türk pazarına erişebileceğiz" dedi.
EHLİYET RUHSAT!
Samsun'da polis memuru Metin Dilki, uygulama yaptığı sırada bir sokak köpeği ekip otosunun camından içeri bakmaya başladı. Bir süre köpeği seven Dilki, ardından camı kapattı. Ancak hayvan, camdan bakmayı sürdürdü. Dilki köpeğe, 'Ne istiyorsun, ehliyet ruhsat mı?' dedi. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
TUTUKLANDI
Ankara'da, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) ölümüyle ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ümitcan Uygun, önceki gün uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Uygun, tutuklandı.
18 GÜN OLDU
Kütahya'nın Emet İlçesi'nde yaşayan İrem Gül (18), 24 Aralık 2020'de ablasına gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Polis, arama çalışması başlattı. Ekipler, 18 gün önce kaybolan genç kızla irtibatlı bazı kişilerin ifadelerini aldı. Ancak Gül, henüz bulunamadı.
YARDIM DAYAĞI
Adıyaman'da dün kömür dağıtımı yapan Abuzer Çakır, R.D. ve M.D'nin evine gitti. İkili, kamyonun eve tam yanaşmasını istedi. Sürücü bu talebi reddetti. Çıkan kavgada Çakır'ın burnu kırıldı, saldırganlar ise kelepçelendi.
KAÇAKÇILARA OPERASYON
Edirne'de, dün üç adrese operasyon düzenlendi. Gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 bin 675 cep telefonu, 110 litre kaçak içki, 600 şişe parfüm ve 173 kilo domuz eti ele geçirildi.
SATILIK 400 YILLIK KEMAN
Hollandalı ünlü kemancı Andre Rieu, örnek bir davranış sergiledi. Rieu, Coronavirüs salgını nedeniyle müzik piyasasında yaşanan krizin devam etmesi durumunda orkestrasını korumak ve çalışanlarını işten atmamak için, 400 yıllık Stradivarius marka kemanını satacağını belirtti.
İŞTE TÜRK GENÇLIĞI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatı üzerine dün tüm okullarda İstiklal Marşı okundu ve bayrak töreni yapıldı. Milyonlarca öğrenci, törene evlerinden katıldı. Balkonlarında ve salonlarında İstiklal Marşı okuyan minikler, ortaya renkli görüntüler çıkardı.
RÜYA DEĞİL GERÇEK
Rüya Ecrin Çetinkaya, prematüre doğdu. Serebral Palsi hastası oldu. Müzikle hayata tutundu: Şarkıyla engelleri aşıyorum.
DOĞAL OLMAYAN FACiA
Diyarbakır'da avukat Ömer Baran ile eşi doğalgazdan öldü. Evdeki 4 muhabbet kuşu ise yaşıyor.