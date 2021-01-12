Geçen yıl bazı sıkıntılar yaşayan Kovalar, bu yıl oldukça hareketli günler geçirecek. Özgürlük tutkunu kişiliğiniz sayesinde kural tanımama özelliğinize, bu yıl biraz fren yapacaksınız.
Ciddi ve kurallı düşünmeye başlayacaksınız. Gerçek aşkların kıyısına geleceksiniz.
Bolluk gezegeni Jüpiter ve disipline eden Satürn kişisel evinizde ilerleyecek. Her şeyin zorunu seçeceksiniz.
Çünkü başrolü seviyorsunuz.
Sadece işiniz ve kariyerinizle ilgili başarılarınız gündemde olmayacak.
Yaşamın geri kalan bölümlerinde de neler beklediğinizi öğreneceksiniz.
PARA VE KARİYER
Giderek artan bir başarı grafiğiniz olacak.
Yıl içinde iyi kazanmakla kalmayacak, bulunduğunuz konumdan daha iyi yerlere geleceksiniz.
Grup çalışmalarına yatkın olacaksınız. Bu nedenle yeni arkadaşlar kariyerinizi güçlendirecek, güçlenen kariyeriniz yeni arkadaşlıklar getirecek.
Ev ve aile konuları bu yıl öncelikli olmayacak. Evinizde tadilatlar yapacaksınız.
Ama aile büyüklerinizin de evleri ile ilgili sıkıntıları olabilir. Onlara karşı hırçın olmayın.
STRESE DİKKAT
Bu yıl da geçen yıl gibi çektiğiniz aynı duygusal problemleri çekebilirsiniz. Stres, peşinizi bırakmayabilir. Bu yüzden aşırı kilo vereceksiniz. Mide problemleri yaşama riskiniz var. Özellikle sindirim sisteminde oluşacak sorunlar, sizi üzebilir. Bu yüzden dikkatli olmalısınız. Yaz aylarında güneşten uzak durmanız da gerekebilir.
EVLİLİK VAR
2021 yılında daha sabit ilişkilerin özlemini duyacaksınız. Gerçek aşkların kıyısına gelecek ve karar verme sıkıntısı yaşayacaksınız. Aşkınızın peşinden koşacaksınız. Evlilikler gündeme gelecek.
Evlenmek istemeyen Kovalar için bile ciddi ilişkiler devri başlıyor. Kariyer ve güç savaşlarına bir de aşk savaşları eklenecek. İnatçı tavırlar takınacaksınız ama bunun arkasındaki nedenler ortaya çıkınca herkes anlayacak.
DÖNEMSEL UYARI
Yılın ilk 4 ayında: İnanmaktan asla vazgeçmeyin, çünkü ilham kaynağı olacaksınız. Kuruntulardan uzak durun.
Yılın ikinci 4 ayında: Tatil planınızı değerlendirin, beklemeyin. İlişkinizi çıkmazlara sokmayın.
Yılın üçüncü 4 ayında: İş hayatınızda sorumluluk almaktan çekinmeyin. Kozmetik harcamalarına sınırlama getirin.