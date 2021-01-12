STRESE DİKKAT



Bu yıl da geçen yıl gibi çektiğiniz aynı duygusal problemleri çekebilirsiniz. Stres, peşinizi bırakmayabilir. Bu yüzden aşırı kilo vereceksiniz. Mide problemleri yaşama riskiniz var. Özellikle sindirim sisteminde oluşacak sorunlar, sizi üzebilir. Bu yüzden dikkatli olmalısınız. Yaz aylarında güneşten uzak durmanız da gerekebilir.