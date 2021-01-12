AŞIRI HAZIRIZ



Ülkeler, Covid- 19'a karşı aşılama çalışmalarına hız verdi. Çinli Sinovac firmasına ait 3 milyon dozluk CoronaVac aşısı yılbaşından önce ülkemize geldi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarında analiz edilen aşıların dağıtımıyla ilgili yürütülen çalışmalar devam etti. Buna göre aşılar +20 ve -20 derece aralığında çalışabilen TIR'larla nakledilecek. Araçlarda özel soğutma sisteminin yanı sıra uzaktan ısı ve stok takibi yapılabilecek.