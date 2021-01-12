Adana'da sağlıkçı Medine Emeli, ikizlerini kucaklamak için gün saydı. Bu sırada corona'ya yakalandı. Testi 3 kez pozitif çıktı. Tam 21 gün ölümle savaştı. Virüsü yenmeyi başardı.
3 gün sonra da ikizlerini kucağına aldı.
DUR DURAK BİLMİYOR
Türkiye, Coronavirüs'e karşı aldığı tedbirlerle dünyaya fark attı. Alınan önlemler sayesinde vaka sayıları hızla azaldı. Ancak toplu taşımadaki kalabalık aynı kaldı... Dün, mega kent İstanbul'da çekilen kareler panik yarattı. Otobüs duraklarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Minibüslerdeki kalabalık ise virüse davetiye çıkarttı. Vatandaşlar, özellikle mesai saatlerinde yaşanan kalabalıktan yakındı. Seferlerin artırılması çağrısı yaptı.
HES DOĞRUSU
İçişleri Bakanlığı toplu taşıma araçlarında HES kodunu zorunlu hale getirdi. 15 Ocak'a dikkat çekti. İstanbulkart'larını HES kodu ile eşleştirmeyenler bu tarihten itibaren toplu taşımaya binemeyecek. Uygulama ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altının araçlara binmesi engellenecek.
AŞIRI HAZIRIZ
Ülkeler, Covid- 19'a karşı aşılama çalışmalarına hız verdi. Çinli Sinovac firmasına ait 3 milyon dozluk CoronaVac aşısı yılbaşından önce ülkemize geldi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarında analiz edilen aşıların dağıtımıyla ilgili yürütülen çalışmalar devam etti. Buna göre aşılar +20 ve -20 derece aralığında çalışabilen TIR'larla nakledilecek. Araçlarda özel soğutma sisteminin yanı sıra uzaktan ısı ve stok takibi yapılabilecek.
BRAVO ÖĞRETMENİM
Samsun Yakakent'te müzik öğretmeni Cemil Ceylan, salgın nedeniyle doğaya kaçtı. Dağ evine yerleşerek gönüllü izolasyona başladı. "Bizlerin sağlık çalışanlarını düşünerek, sevdiklerimizi düşünerek 'evde kal çağrısına' uymamamız gerekiyor" çağrısı yaptı.
BAŞINIZA BU DA GELECEK
Covid-19, kellik tehlikesini gündeme getirdi. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ümit Bostancı, hastalıktan birkaç ay sonra saç dökülmesi olabileceğini söyledi. "Bu kişilerde saçlar 6-9 ay içinde normale döner" dedi.
İNKİLLTERE!
Covid-19, İngiltere'yi etkisi altına aldı. Vaka sayılarının arttığı ülkede hastaneler alarm vermeye başladı. Yetkililer, iki hafta içinde hastanelerde yer kalmayacağını açıkladı. Salgına karşı toplu aşılama merkezleri açıldı. Artık eczanelerde de aşı yapılacak.
BİR DÜNYA PANİK
Salgının sıfır noktası Çin'den gelen haberler panik yarattı. Ülkede aylar sonra 100'ün üzerinde vaka çıktı. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'nden 10 kişi perşembe günü Çin'e gidecek. Uzmanlar 2 hafta karantinada kaldıktan sonra Wuhan'da araştırma yapacak.
ALLAH BENi ÇOCUKLARIMA BAĞIŞLASIN
Sunucu Okan Karacan, corona'ya yakalandı. Nefes nefese kaldı: Çok zor bir süreç. Dualarınızı eksik etmeyin.