



"ÇOK DAHA İYİ BİLMESİ GEREKİR"

Uysal, "Terör örgütünden korkan bir yayın grubu değiliz. Elbette CHP liderinin sözleri kendisini bağlar ama bir tehdit ya da korkutma varsa bu anlamda muhattabı biz olamayacağımızı çok daha iyi bilmesi gerekir" dedi.