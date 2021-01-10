Konya'da komşu kavgası! Ortalık bir anda karıştı

Konya'da iki komşu arasında binanın ortak kullanım alanıyla ilgili yaşanan anlaşmazlık sonucu çıkan sopaların da kullandığı kavgada her iki taraftan 3'er kişi olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kavga anı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Meram ilçesi Karaman Caddesi'nde oturan sınıf öğretmeni Ahmet Dede, komşusu olan ve aynı zamanda apartmanın giriş katında pastane işleten Feyzullah Cengiz'in binanın ortak kullanım alanını çay bahçesi olarak kullanması üzerine CİMER ve bağlı belediyelere şikayette bulundu. Bunun üzerine iki komşu arasında husumet oluştu. 7 Ocak Perşembe günü akşam saatlerinde Feyzullah Cengiz'in kayınvalidesi Gülderen İçöz ile Ahmet Dede arasında şikayet konusundan çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da katılması sonucu sopalı kavgaya dönüştü. Her iki taraftan 3'er kişi olmak üzere 6 kişi, aldıkları darbeler nedeniyle yaralandı. Kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi.

Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Komşuların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNİ SUÇLADI

Ahmet Dede, olay günü pastanenin önünden geçerken Cengiz'in kayınvalidesi Gülderen İçöz'ün kendisine hareket edip, saldırmasıyla kavganın başladığını iddia ederek, şunları söyledi: