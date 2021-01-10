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    • 10.01.2021 09:55
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    CHP'li Belediye Başkanı İsmil Uygur'un o sözleri İYİ Partilileri çileden çıkardı! Toplantıyı terk ettiler

    ’in ilçesinde CHP’li başkan ’un kendisi ve eşi için heykel yaptırması büyük tepki çekerken oğlunu belediyede genel müdür yapması diğer partilerin bardağını taşırmıştı. Bu kez de 2021’in ilk meclis toplantısında ‘lan ‘ diyerek hitap eden CHP’li Uygur ittifakı İYİ Partilileri bile çileden çıkardı. İYİ Partili belediye meclis üyeleri de tepki göstererek li üyelerle birlikte toplantıyı terk etti.

    Sabah

    İzmir'in Torbalı ilçesinde kendisi ve eşinin heykelini yaptıran, seçimi kazandıktan sonra da oğlunu belediyede genel müdür yaparak büyük tepki toplayan CHP'li Belediye Başkanı İsmail Uygur, bu defa belediye meclisinde ortalığı karıştırdı.

    2021'in ilk meclis toplantısında belediye arazisi gündeme gelirken AK Partili Meclis Başkanvekili Özgür Erman Çağlar, belediye arazisinin kat karşılığı satılmasına karşı olduklarını vurguladı.

    Belediye Başkanı Uygur ise Çağlar'ın AK Parti döneminde ilçeye kazandırılan arsaları okuması üzerine sinirlenerek "lan" diye hitap etti.

    Olaya Millet İttifakı'nı oluşturan İYİ Partili belediye meclis üyeleri de tepki göstererek AK Partili üyelerle birlikte toplantıyı terk etti.

    AK Partili Çağlar ise Uygur'a "Lan kelimesini size iade ediyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

    Çağlar, "Bir siyasi tutum benimseyen İsmail Uygur'u şiddetle kınıyoruz. Milletin meclis üyelerine karşı 'lanlı lunlu' konuşmak edepsizliktir" dedi.
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