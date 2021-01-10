İzmir'in Torbalı ilçesinde kendisi ve eşinin heykelini yaptıran, seçimi kazandıktan sonra da oğlunu belediyede genel müdür yaparak büyük tepki toplayan CHP'li Belediye Başkanı İsmail Uygur, bu defa belediye meclisinde ortalığı karıştırdı.

2021'in ilk meclis toplantısında belediye arazisi gündeme gelirken AK Partili Meclis Başkanvekili Özgür Erman Çağlar, belediye arazisinin kat karşılığı satılmasına karşı olduklarını vurguladı.