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    • 10.01.2021 12:10
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    Boğazı'nda dikkat çeken hareketlilik! Gemi geçişine kapatıldı

    Singapur'dan yola çıkan ve Bursa'ya konteyner yükleme vinci taşıyan Bigroll Beaufort isimli gemi Ege Denizi'nden geçerek Boğazı'a doğru yol aldı.

    Boğazda dikkat çeken hareketlilik! Gemi geçişine kapatıldı

    Singapur'dan Bursa'nın Gemlik ilçesine konteyner yükleme vinci taşıyan geminin, Boğazı'ndan geçişi başladı.

    Hollanda bayraklı 173 metre boyunda ve 23 bin 134 groston ağırlığındaki "Bigroll Beaufort" isimli gemi, Ege Denizi yönünden boğaza girdi.

    Yüklü yüksekliği 88 metre olan ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-7" römorkörünün refakat ettiği geminin geçişi nedeniyle transit gemi geçişlerine tek yönlü kapatıldı.

    Geminin geçişini tamamlamasının ardından boğaz trafiğinin normale döneceği öğrenildi.

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    Haberler Güncel Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken hareketlilik! Gemi geçişine kapatıldı