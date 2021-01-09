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    14 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , 4'ü kanser olmak üzere 14 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını, bunların 9'unun yerli üretim olduğunu açıkladı. Böylece geri ödeme listesindeki toplam ilaç sayısı 8 bin 920 oldu.

    14 ilaca daha vize

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , 4'ü kanser olmak üzere 14 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını, bunların 9'unun yerli üretim olduğunu açıkladı. Böylece geri ödeme listesindeki toplam ilaç sayısı 8 bin 920 oldu.

    Geri ödeme listesinde yurt dışından temin edilen 375, ülkemizde ruhsatlı 8 bin 545 ilacın bulunduğunu belirten Selçuk, eklenen 14 ilacın 8'inin eşdeğerinin bulunduğunu kaydederek, "Bu ilaçların geri ödeme listesine ilavesiyle, kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıkları doğdu" dedi.

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    Haberler Güncel 14 ilaç daha geri ödeme listesine alındı