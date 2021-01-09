14 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 4'ü kanser olmak üzere 14 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını, bunların 9'unun yerli üretim olduğunu açıkladı. Böylece geri ödeme listesindeki toplam ilaç sayısı 8 bin 920 oldu.



Geri ödeme listesinde yurt dışından temin edilen 375, ülkemizde ruhsatlı 8 bin 545 ilacın bulunduğunu belirten Selçuk, eklenen 14 ilacın 8'inin eşdeğerinin bulunduğunu kaydederek, "Bu ilaçların geri ödeme listesine ilavesiyle, kullanıldıkları tedaviler için yeni alternatifler ve erişim kolaylıkları doğdu" dedi.





TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN