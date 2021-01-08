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    • 08.01.2021 18:33
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    Son dakika: Sağlık Bakanı vaka sayılarındaki düşüşleri açıkladı

    Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı , "Son iki hafta içinde ve 'de vaka sayısında yüzde 40, ve 'da yüzde 60'a yakın düşüş oldu." dedi.

    Vaka sayılarındaki düşüşleri açıkladı

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa'da ise yüzde 60'a yakın düşüş olduğunu açıkladı.

    Görüşmede, salgınla ilgili durum değerlendirmesi yaptıklarını ve aşı hazırlıklarını ele aldıklarını vurgulayan Bakan Koca'nın yeni tip koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili sosyal medyadan duyurduğu açıklaması şöyle;

    "İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Valilerimiz ve il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı görüşüp salgın ile ilgili durum değerlendirmesi ve aşı hazırlıklarını ele aldık. Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında %40, Ankara ve Bursa'da %60'a yakın düşüş oldu.

    Aşı lojistik planlaması ile ilgili detayları ele alarak Acil Kullanım Onayı'nı takiben tüm adımları hızlıca hayata geçirmek için hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Bu dönemi güçlü bir aşılama programı için fırsata dönüştürmeliyiz. Bundan sonra en önemli gündemimiz aşı."

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarındaki düşüşleri açıkladı