Mekanlar ne zaman açılacak? 11 Ocak'ta kafeler ve kahvehaneler açılacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında pek çok tedbir alındı. Alınan tedbirlerle hafta içi saat 21.00 sonrası hafta sonu ise tamamen sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor ve toplu faaliyet gösterilen mekanlar paket servis dışında kapalı. Yakın zamanda alınan tedbirlerle vaka sayılarında düşüş yaşandı. Düşüşün ardından normalleşmeye geçilip geçilmeyeceği merak edilmeye başlandı.

KAFELER, KAHVEHANELER VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafeler, kahvehaneler ve lokantaların ne zaman açılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında son dakika açıklaması geldiğinde haberimizde yer alacaktır.