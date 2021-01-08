Mekanlar ne zaman açılacak? 11 Ocak'ta kafeler ve kahvehaneler açılacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında pek çok tedbir alındı. Alınan tedbirlerle hafta içi saat 21.00 sonrası hafta sonu ise tamamen sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor ve toplu faaliyet gösterilen mekanlar paket servis dışında kapalı. Yakın zamanda alınan tedbirlerle vaka sayılarında düşüş yaşandı. Düşüşün ardından normalleşmeye geçilip geçilmeyeceği merak edilmeye başlandı.
KAFELER, KAHVEHANELER VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kafeler, kahvehaneler ve lokantaların ne zaman açılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında son dakika açıklaması geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
ÖNLEMLERE UYULMASI KOVİD-19'UN YAYILMASINI ENGELLEMEDE KİLİT ROL OYNUYOR
Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede uygulanan sokak kısıtlamaları ve tedbirlerin vaka ve hasta sayısında ciddi bir düşüş sağladığını söyledi.
Prof. Dr. Üstündağ, vatandaşların kurallara riayet ederek toplum sağlığının korunmasına yardımcı olması gerektiğini ifade etti.
Alınan tedbirler sayesinde vaka ve hasta sayılarında gözle görülür bir düşüş olduğuna dikkati çeken Üstündağ, "Bir süre önce hem PCR pozitif hem de klinik vaka gösteren hasta sayılarında bir artış meydana geldi. Gerek hastanede yatırılarak tedavi edilmesi gereken hastalar gerekse yoğun bakımda yatan hastaların sayısında artış oldu. Kısıtlamaların uygulamaya sokulması ve halkımızın da tedbir ve kurallara dikkatle uymasıyla gerek olgu sayılarında gerekse yatarak tedavi gören hasta sayılarında azalma oldu." dedi.
Üstündağ, alınan tedbirlerin yanında önlemlere riayet edilmesinin hastalığın yayılmasını engellemede kilit rol oynadığını dile getirdi.
Önlemlere titizlikle uyulmasıyla virüsün bulaş yollarının kesildiğini anlatan Üstündağ, şunları kaydetti:
"Kısıtlamalar önemli ancak bunun yanında kişilerin kendilerinin alacağı tedbirler de çok önemli. Maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkatle uymamız lazım. Kısıtlama olsun olmasın, kendi sağlığımız ve toplum sağlığı açısından kurallara uymalıyız. Zaruri ihtiyaçlar haricinde kalabalıklara karışmamak gerekli. Bu başarının kalıcı olması için dikkatli olmalıyız. Aşıların devreye girmesiyle toplumsal bağışıklık da meydana gelsin ve bu hastalığı kontrol altına almış olalım."
Prof. Dr. Üstündağ, salgında sağlıkçıların büyük özveriyle çalıştığını söyledi.
Türkiye'de tüm sağlık çalışanlarının üzerine düşeni layıkıyla yerine getirdiğini vurgulayan Üstündağ, "Tedbirlerin yanında sağlık çalışanlarının olağanüstü gayretlerini hiç unutmamamız lazım. Kolay kolay kaldırılamayacak iş yüküyle karşılaşıldı. Bu süreçte çok canlar kaybedildi. Onlara minnettarlığımızı kelimelerle ifade edemeyiz. Uykusuz bir şekilde çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar. Gelinen noktada birkaç hafta önceye göre iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz." diye konuştu.
DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19 TESPİT EDİLEN KİŞİ SAYISI 87 MİLYON 643 BİNİ GEÇTİ
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 87 milyon 643 bini geçti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde 1 milyon 891 bin 700 kişi hayatını kaybetti.
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Vaka sayısı 87 milyon 643 bin 563'e çıkarken, virüs saptanan 63 milyon 132 bin 543 kişi sağlığına kavuştu.
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 21 milyon 857 bin 616 kişide Kovid-19 tespit edildi, 369 bin 990 kişi ise öldü.
ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:
"Hindistan (10 milyon 395 bin 938), Brezilya (7 milyon 874 bin 539), Rusya (3 milyon 308 bin 601), İngiltere (2 milyon 836 bin 801), Fransa (2 milyon 705 bin 618), Türkiye (2 milyon 283 bin 931), İtalya (2 milyon 201 bin 945), İspanya (1 milyon 982 bin 544), Almanya (1 milyon 841 bin 228), Kolombiya (1 milyon 719 bin 771), Arjantin (1 milyon 676 bin 171), Meksika (1 milyon 479 bin 835), Polonya (1 milyon 344 bin 763), İran (1 milyon 261 bin 903), Güney Afrika (1 milyon 149 bin 591), Ukrayna (1 milyon 90 bin 496) ve Peru (1 milyon 24 bin 432)."
Virüs kaynaklı can kaybı sayısının ABD'nin yanı sıra 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:
"Brezilya (199 bin 43), Hindistan (150 bin 372), Meksika (129 bin 987), İngiltere (77 bin 346), İtalya (76 bin 877), Fransa (66 bin 565), Rusya (59 bin 951), İran (55 bin 830), İspanya (51 bin 430), Kolombiya (44 bin 723), Arjantin (43 bin 976), Almanya (38 bin 199), Peru (37 bin 991), Güney Afrika (31 bin 368), Polonya (30 bin 55), Endonezya (23 bin 296), Türkiye (22 bin 70), Belçika (19 bin 827), Ukrayna (19 bin 357), Şili (16 bin 816), Kanada (16 bin 369), Romanya (16 bin 299), Ekvador (14 bin 146), Irak (12 bin 865), Çekya (12 bin 436), Hollanda (11 bin 999), Pakistan (10 bin 511) ve Macaristan (10 bin 198)."