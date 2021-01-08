Signal uygulaması nasıl indirilir? Signal uygulaması nedir? Signal nasıl kullanılır?

WhatsApp'in kurucularından Brian Acton ve güvenlik araştırmacısı ve kriptograf Moxie Marlinspike tarafından kurulan Signal, şifreli bir anlık mesajlaşma uygulaması. Signal ile mesajlaşmanın yanında sesli ve görüntülü arama yapılabiliyor. Kullanıcıların tüm iletişimlerini uçtan uca şifreleyen uygulama Signal Vakfı tarafından geliştirilip, destekleniyor. Signal'i öne çıkaran ve güvenilir kılan en önemli özelliklerinden biri ise uygulamanın açık kaynak kodlu olması.

Signal, özgür ve açık kaynaklı, şifreli bir sesli arama, görüntülü arama ve anlık mesajlaşma uygulaması. Signal Vakfı ve Signal Messenger LLC tarafından geliştirmektedir. İnternet üzerinden dosyaları, sesli mesajları, görselleri ve videoları içerebilen kişiler arası veya grup mesajları göndermek için kullanılır. Mobil uygulamaları ayrıca bire bir sesli ve görüntülü arama yapabilir ve Android sürümü SMS uygulaması olarak da işlev görebilir.