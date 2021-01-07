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    • 07.01.2021 15:17
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    'ta kahreden olay! Cansız bedeni başında dakikalarca gözyaşı döktü

    'ta 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen 65 yaşındaki emekli öğretmen hayatını kaybetti. Talihsiz kadının acı haberini alan eşi Sadettin Kar, olay yerinde eşinin cansız bedeni başında dakikalarca gözyaşı döktü.

    Günün en acı haberi! Başında dakikalarca gözyaşı döktü

    'ta 8'inci kattaki dairenin balkonundan düşen emekli öğretmen Fatma Kar (65), hayatını kaybetti. Acı haberi alan Sadettin Kar, eşinin cansız bedeninin başında gözyaşı döktü.

    Olay, öğle saatlerinde Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli öğretmen Fatma Kar, dengesini kaybedip, 8'inci kattaki dairenin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde,Kar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan Sadettin Kar, eşinin cansız bedeninin başında gözyaşı döktü. Polis ekipleri Sadettin Kar'ı teselli etmeye çalıştı. Yapılan incelemenin ardından Fatma Kar'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

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    Haberler Güncel Sinop'ta kahreden olay! Cansız bedeni başında dakikalarca gözyaşı döktü