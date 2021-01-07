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    • 07.01.2021 10:59
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    Binlerce kişi arama motorları üzerinden sıklıkla , , ile ilgili bilgileri araştırıyor. En sık hizmet aldığımız kurumlardan biri olan () ile ilgili sorunları olan vatandaşlar pandemiden dolayı yerlerine gitmeden telefonla SGK iletişim, çağrı merkezi, canlı destek hattı sayesinde işlemlerini halletmek istiyor. Bu noktada SGK iletişim, çağrı merkezi, canlı destek hattı bilgilerini haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    SGK iletişim, çağrı merkezi, canlı destek hattı

    SGK iletişim, çağrı merkezi, canlı destek hattı en çok merak edilen ve araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. SGK iletişim, çağrı merkezi, canlı destek hattı sayesinde vatandaşlar koronavirüs salgınında kurumlara bizzat gitmeye gerek kalmadan işlemlerini halledebiliyor. Peki internet sitesinden hangi işlemler halledilebiliyor? SGK iletişim, çağrı merkezi, canlı destek hattı bilgileri neler? İşte detaylar…

    SGK MÜŞTERİ HİZMETLERİ

    Aile, çalışma ve sosyal hizmetler iletişim merkezi ALO 170'i arayarak gerçekleştireceğiniz işlemle ilgili yönlendirilebilirsiniz. SGK müşteri hizmetleri tel no olarak da ALO 170 hattını kullanabilirsiniz.
    SGK müşteri hizmetleri numarası için çeşitli numaralardan istediğiniz alandaki yetkiliye de ulaşmanız mümkündür.

    SGK Merkez Birimler İletişim Bilgileri

    SGK merkez birimlere ait iletişim numaralarına ve iletişim seçeneklerine de ulaşabilirsiniz. Web sitesi aracılığıyla iletişim kurmak istediğiniz kurumun ayrıntılarına göre iletişim numaralarına ulaşmanız mümkündür.

    Merkez birimleri iletişim bilgileri ile kurum yetkililerine, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'ne, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'ne, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'ne, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı'na, Strateji Geliştirme Başkanlığı'na, Personel Daire Başkanlığı'na ve geri kalan başkanlık birimlerine ulaşabilirsiniz.

    SGK Web Adresi ile Yapabileceğiniz İşlemler

    SGK kurumsal bilgilerine ve iletişim detaylarına ulaşabilirsiniz.
    Mevzuatı detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
    Sigortalılık ve emeklilik sekmeleriyle sigorta ve emeklilik durumu hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.
    Genel sağlık sigortasını detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
    Proje, yayınlar ve hizmetler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
    SGK Kreş ve Gündüz Bakımevi hakkında detaylı iletişim adreslerine ulaşabilirsiniz.
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