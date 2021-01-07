SGK iletişim, çağrı merkezi, canlı destek hattı

SGK Web Adresi ile Yapabileceğiniz İşlemler



SGK kurumsal bilgilerine ve iletişim detaylarına ulaşabilirsiniz.

Mevzuatı detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Sigortalılık ve emeklilik sekmeleriyle sigorta ve emeklilik durumu hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Genel sağlık sigortasını detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Proje, yayınlar ve hizmetler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SGK Kreş ve Gündüz Bakımevi hakkında detaylı iletişim adreslerine ulaşabilirsiniz.