Dolayısıyla bir kişi inşaat kullanım ruhsatı aldığı anda hem Tapu Kadastro hem de İçişleri Bakanlığı anında her türlü bilgiye sahip olacak.

Kiraya verdiği andan itibaren de yine içinde kaç kişinin yaşadığı, kime kiralandığı verilerine ulaşma olanağı da olacak.

Adlı, pilot uygulamanın TKGM Daire Başkanlığı tarafından uygulandığını ve iyi çalıştığına ilişkin sonuç alındığını da belirtti.