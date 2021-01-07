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    • 07.01.2021 20:01
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    İletişim Başkanlığı 'li grup başkanvekilinin iddiasını yalanladı: Tamamen yalan ve hayal ürünüdür

    İletişim Başkanlığından yapılan kamuoyu açıklamasında, "’nin bir grup başkanvekilinin ‘CHP grup toplantılarının televizyonlarda yayınlanmaması için kanalların nca arandığı’ şeklindeki iddiası, tamamen yalan ve hayal ürünüdür." denildi.

    İletişim Başkanlığı CHP iddiasını yalanladı

    İletişim Bakanlığı, CHP'li bir grup başkanvekilinin 'CHP grup toplantılarının televizyonlarda yayınlanmaması için kanalların Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca arandığı' iddiasını yalanladı.

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    "CHP'nin bir grup başkanvekilinin "CHP grup toplantılarının televizyonlarda yayınlanmaması için kanalların Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca arandığı" şeklindeki iddiası, tamamen yalan ve hayal ürünüdür.

    Bu, söz konusu şahsın kurumumuza ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik ilk iftirası değildir.

    Siyaset üretmeyenler bir kez daha iftira silahına sarılmaktadır.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bu tezvirata karşı bir açıklama yapmayı zul addetmekle birlikte, hakikat adına kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini bir zaruret olarak görüyor ve bu açıklamayı yapıyoruz.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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    Haberler Güncel İletişim Başkanlığı CHP'li grup başkanvekilinin iddiasını yalanladı: Tamamen yalan ve hayal ürünüdür