Hayat boyu öğrenme kursları nedir? MEB hayat boyu öğrenme kursları ne zaman açılacak? Hayat boyu öğrenme nedir sorusunun cevabı merak ediliyor. Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetleri için tarih verildi.
HAYAT BOYU KURSLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca, hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 11 Ocak'tan itibaren başlanacağı bildirildi.
HAYAT BOYU ÖĞRENME KURSLARI NEDİR?
Geçmişte halk eğitimi, yetişkin eğitimi veya yaygın eğitim gibi adlarla yer alan ve faaliyet yapan kurumlar bugün için hayatın her alanını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Nitekim 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü adı kaldırılarak Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü haline dönüştürülmüştür.
Buna uygun olarak, 02.12.2016 tarihli ve 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 3 üncü maddesinin (ç) bendine göre "e) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel ve meslekî eğitimlerini sağlamak" görevi Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne devredilmiş ve 335 mesleki eğitim merkezi de bu Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır.
HAYAT BOYU ÖĞRENME NEDİR?
Bireysel, toplumsal ve istihdam ile ilgili bir yaklaşımla bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla örgün eğitimin dışında hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerinin bütünüdür.
Hayat boyu öğrenme kurumları ise Genel Müdürlüğe bağlı hayat boyu öğrenme faaliyetlerini düzenleyen halk eğitimi merkezi, olgunlaşma enstitüsünü ve açık öğretim okulları olarak biliniyor.
HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN İLKELERİ ŞUNLARDIR:
a) Hayat boyu öğrenme.
b) Bilimsellik ve bütünlük.
c) Geçerlilik.
ç) Gönüllülük.
d) Herkese açıklık.
e) Her yerde eğitim.
f) İhtiyaca uygunluk.
g) İş birliği ve eş güdüm.
ğ) Planlılık.
h) Süreklilik.
ı) Yenilik ve gelişmeye açıklık.