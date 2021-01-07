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    • 07.01.2021 13:16
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    'da feci kaza: 5 yaralı

    Son dakika haberleri... 'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı. Durumu ağır olan yaralılardan biri, hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

    DHA
    Diyarbakır'da feci kaza: 5 yaralı

    Kaza, sabah saatlerinde - karayolunun 44'üncü kilometresinde meydana geldi. yönetimindeki 21 BZ 099 plakalı otomobil, tali yoldan çıkarak kavşağa girmeye çalışan yönetimindeki 15 DC 973 plakalı otomobile çarptı.

    Kazanın etkisiyle Bostancı'nın otomobili taklalar atarak ters döndü. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Durumu ağır olan sürücü Salih Bostancı çağrılan hava ambulansı ile diğer yaralılar ise kara ambulanslarıyla 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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