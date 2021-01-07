Covid-19, dünyayı sardı. Salgın nedeniyle sağlık sistemi çöken yüzlerce ülke, önlemleri sıklaştırdı. Türkiye ise pandemi ile mücadelede dünyaya fark attı.
Sıkı tedbirler sayesinde can kaybı ve vaka sayısında hızlı bir düşüş yaşandı. Ancak yoğun kalabalığın yaşandığı büyükşehirlerde kimi zaman tedbirleri uygulamak zorlaştı. Özellikle toplu taşımalardaki kalabalık COVİD-19'a davetiye çıkardı. Durakların boş olmasına rağmen otobüslerde yaşanan kalabalık tepki topladı.
TEDBİR HESABI
Alışveriş merkezlerinde vatandaşlar, HES koduna bakılarak içeri alındı. Kapıdan taşan kuyrukta sosyal mesafe hiçe sayıldı.
KÜÇÜK MUCİZE
Adana'da 8 yaşındaki Elif Liva Acar, yılbaşı öncesi rahatsızlandı. COVİD-19 testi pozitif çıktı. Kalp, akciğer, böbrek, beyin, gözlerinde virüse bağlı iltihaplanma gelişen Elif, gördüğü tedavi ile hastalığı atlattı. Dün, taburcu olurken kendisiyle ilgilenen doktor ve hemşirelere duygu dolu mektup bıraktı.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Sağlık çalışanları, COVİD-19 ile mücadele ederken canlarını hiçe saydı. Amasya'da enfekte olan klinik destek personeli Orkun Karadağ (34), tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Dün, gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı.
ÇOK HAKKI
Konya'da Hakkı Aslan (98), COVİD-19'u 10 günde yendi. Uzun ömrünün sırrını verdi: Yaşlanmayı kabul etmedim. Karamsarlığı hiç kabul etmiyorum. Maddiyata esir olmadım. Bir de hanımın iyi olacak, o zaman yaşlanmazsın.
ÖLMANYA
Avrupa Coronavirüs'ün merkez üssü haline geldi. Günlük vaka sayıları 60 bini geçti! Almanya Meissen'de hayatını kaybedenlerin yakıldığı krematoryumlarda yer kalmadı. Çalışanlar, "Her ay 750'nin üzerinde ceset geliyor" dedi.
GÖZÜMÜZ AYDIN
Aydın'da hazır yemek firması sahibi İbrahim Öngel, COVİD-19 ile mücadeleyi ciddiye aldı. Paket servisi yapan kuryelerine virüsten korunmaları için özel kıyafet hazırlattı. "Kişi virüslü de olabiliyor. Bunu önleme adına HES kodu zorunluluğu da getirdik" açıklaması yaptı.