GÖZÜMÜZ AYDIN



Aydın'da hazır yemek firması sahibi İbrahim Öngel, COVİD-19 ile mücadeleyi ciddiye aldı. Paket servisi yapan kuryelerine virüsten korunmaları için özel kıyafet hazırlattı. "Kişi virüslü de olabiliyor. Bunu önleme adına HES kodu zorunluluğu da getirdik" açıklaması yaptı.