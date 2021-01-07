2021 YKS başvuru tarihi ne zaman? YKS tarihi açıklandı mı? YKS konuları neler olacak?

2021 YKS ne zaman yapılacak? YKS konuları neler olacak? YKS başvuru tarihi ne zaman soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Üniversite sınavına hazırlık yapan ve üniversiteye giriş yapma hayali kuran vatandaşlar sınav için geri sayım yapıyor. 12. sınıfta olan veya mezuna kalan adaylar sınav tarihi ve başvuru dönemi hakkında araştırmasını sürdürüyor.
2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
Sınavın ne zaman yapılacağına ilişkin ÖSYM açıklaması henüz yapılmadı. Sınav tarihine dair açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz. 2020 yılında sınav 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılmıştı.
2021 YKS KONULARI NELER OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığı" duyuruldu.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."
ERTELEME YAPILAN SINAVLAR
ÖSYM'den ertlenen sınavlarla ilgili yapılan açıklama şöyle:
Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.