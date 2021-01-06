Müslüman alemi Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 Recep, Şaban ve Ramazan ayları hangi tarihte? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıkça sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takvimini yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Milyonlarca Müslüman vatandaş 2021 Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç ayların hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. İşte 2021 üç aylar takvimi ve İslam dünyasındaki önemi…
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN 2021?
3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. 3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.
Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.
Gelecek yıl Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.
ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Rifat Oral, üç aylarda Allah'ın rahmetinin yeryüzüne dalga dalga yayılıp ibadet, merhamet ve barış günlerinin başladığını belirtti.
Allah'ın, Kur'an-ı Kerim'de recep, muharrem, zilkade ve zilhicce aylarında savaşmayı yasakladığını bildiren Oral, bu dört ayda insanların savaşmayı bırakıp ibadet ve merhamet merkezli hayata yönelmesi gerektiğini söyledi.
Oral, Müslümanlarca recep, şaban ve ramazanın mukaddes kabul edildiğini anlatarak, "Peygamber Efendimiz recep ve şaban ayında daha çok ibadet yaparmış. Sanki bu iki ay ramazan ayına bir hazırlık oluyor. Hatta bir rivayette 'Recep Allah'ın ayı, şaban benim ayım, ramazan ayı da ümmetime hediye edilmiş bir aydır' buyuruyor." diye konuştu.
Oral, Hazreti Muhammed'in recep ayı geldiğinde "Ya Rab, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Üç aylar yeniden temiz bir sayfa açma, ibadetlere yönelme, toplum, aile ve iş yerimizde mücadele, kavga, savaş ve birtakım şeyleri bırakma, merhametin yaygınlaşması ve sonuçta yeryüzünün cennet gibi olabilmesi için bir fırsat. Sanki bu üç aylar Müslümanlar için bir eğitim kampı. Bu şekilde değerlendirdiğimiz zaman üç aylar, bizde istenilen faydayı oluşturacaktır."
2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi
Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe
Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba
Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi
Kadir gecesi - 19 Mayıs Salı
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 3 Temmuz Cuma
Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi
Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba
Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar