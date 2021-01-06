Türkiye ve Azerbaycan arasında düşmanları kudurtacak anlaşma! Yeni harita ortaya çıktı!

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı: Nahçıvan Doğal Gaz Boru hattı projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Iğdır ili, Merkez, Karakoyunlu ve Aralık ilçeleri sınırları içerisinde yer alan ve ekli haritada gösterilen güzergaha isabet eden taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesirler ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların boru hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına , 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27'inci maddesi gereğince karar verilmiştir.